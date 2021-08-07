После приземления хотели скрыться на авто: перехват самолета, причастного к контрабанде
На Буковине утром 7 августа зафиксировали пролет неизвестного самолета, поэтому в небо подняли истребитель МиГ-29. Самолет пограничники перехватили на Прикарпатье, однако задержанные пытались скрыться.
Они все, приземлив самолет, хотели скрыться на авто. Нарушителей удалось задержать.
К теме Над Украиной зафиксировали неизвестный самолет: ВСУ подняли в небо истребитель
При задержании нарушители пытались скрыться
Пограничники задержали 4 мужчин во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, за десятки километров от границы.
Оперативными сотрудниками Госпогранслужбы и военнослужащими спецподразделения "Дозор" были задержаны 4 человек,
– рассказали пограничники.
Они также добавили, что лица "после приземления самолета пытались скрыться на автомобиле".
О правонарушениях сообщили СБУ в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и прокуратуру.
По состоянию на 16 часов 7 августа, фиксируют нарушения – в том числе незаконное перемещение сигарет в Румынию и другие нарушения. Правоохранители открыли дело за нарушение правил международных полетов.
Задержание нарушителей, которые незаконно пересекли границу: смотрите видео
Что этому предшествовало
- 7 августа в воздушном пространстве Буковины пограничники отдела "Порубное" Черновицкого отряда зафиксировали неизвестный самолет.
- Говорилось о пролете летательного аппарата типа Ан-2 из Украины в Румынию и обратно.
- Чтобы перехватить его, в небо подняли истребитель МиГ-29 204-й бригады тактической авиации.
- Он успешно перехватил самолет Ан-2 (в народе – "кукурузник"). Пилот истребителя заставил его сесть на ближайшем аэродроме – в Коломые.