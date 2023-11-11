Пограничники подняли украинский флаг в селе Тополя в серой зоне Харьковской области

Украинские пограничники подняли наш флаг в населенном пункте Тополя. Он расположен в серой зоне Харьковской области.

Историческими кадрами пограничники поделились в сети. Они заметили, что напомнили врагу, кто здесь – хозяин.

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Бойцы "Стальной границы" подняли украинский флаг в приграничном с Россией населенном пункте Тополя Харьковской области, который находится в серой зоне. Напоминаем врагу, кто хозяев на нашей земле,

– говорится в сообщении.

Тополя расположены в Купянском районе.

Где расположены Тополя: показываем на карте

В селе Тополи подняли украинский флаг: смотрите видео

Россиянам наносят колоссальные потери

Российские оккупанты несут в Украине колоссальные потери. По состоянию на 11 ноября известно, что пакетизироваться удалось уже 310 650 оккупантов. Кроме того, уничтожили немало оружия и техники. В частности, более 5 тысяч танков и более 5 тысяч боевых бронированных машин.

Украинские герои идут вперед, освобождая населенные пункты от российских окупантов. Вместе с украинским флагом в города и села возвращается безопасность для местных жителей.