Пограничники задержали уклониста с двумя женами: одна настоящая, другая – фиктивная

Пограничники во время проверки документов разоблачили две псевдосупруги. Мужчины с помощью фиктивных браков с женщинами с инвалидностью пытались выехать за границу.

Ситуации случились Это произошло в пункте пропуска "Шегини" и "Львов". Это уже не первый случай, когда с помощью фиктивных браков с женщинами с инвалидностью мужчины пытались выехать за границу.

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Пограничники разоблачили на границе с Польшей две псевдосупруги

По данным ГПСУ, 42-летний черкасец для того, чтобы пересечь границу, развелся со своей настоящей женой и женился на женщине, которая имеет инвалидность. Псевдосупруги, которые заключили брак в конце июня, проявили настоящее актерское мастерство.

До последнего "пара" держалась за руки и делали вид влюбленных. Интересно, что в это же время настоящая жена мужа, который пытался незаконно выехать, направлялась на выезд из Украины через пункт пропуска "Шегини". Когда же узнала, что планы мужа разоблачили – вернулась и приехала к нему,

– рассказали пограничники.

В то же время другой, 28-летний уроженец Черкасской области, женился на женщине с инвалидностью 2 группы, которая меньше его на 10 лет, чтобы выехать за границу через пункт пропуска "Шегини". Пограничники выяснили, что сразу после переправки мужчины его "жена" планировала вернуться в Украину.

"Сколько "любимый" должен был заплатить, жена так и не рассказала, и уверяла, что это товарищеская услуга и она абсолютно бесплатная", – добавили в Госпогранслужбе. Сейчас пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного преступления.