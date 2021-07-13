Прикрывались хитростями: ФСБ России следила за учениями "Си Бриз-2021"

Когда происходили международные учения "Си Бриз-2021", российские корабли постоянно следили за судами Украины и стран-партнеров. Правда, свои маневры прикрывали хитростями.

Особенно россияне беспокоились, когда участники учений приблизились к газоконденсатным месторождениям в Черном море.

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Россияне суетились

В тот момент районы месторождений немедленно объявляли закрытыми, а курс движения кораблей – якобы опасным. Оккупанты требовали изменить курс и покинуть регион.

Провокации России провалились

Пограничники отметили, что провокации россиян не удались, поскольку план учений выполнили в полном объеме.

Поэтому международные корабли спокойно вернулись в пункты базирования. Северным соседям оставалось только смотреть вслед.

Как прошли учения "Си Бриз-2021"