Прикрывались хитростями: ФСБ России следила за учениями "Си Бриз-2021"
Источник:Госпогранслужба
Когда происходили международные учения "Си Бриз-2021", российские корабли постоянно следили за судами Украины и стран-партнеров. Правда, свои маневры прикрывали хитростями.
Особенно россияне беспокоились, когда участники учений приблизились к газоконденсатным месторождениям в Черном море.
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Россияне суетились
В тот момент районы месторождений немедленно объявляли закрытыми, а курс движения кораблей – якобы опасным. Оккупанты требовали изменить курс и покинуть регион.
Провокации России провалились
Пограничники отметили, что провокации россиян не удались, поскольку план учений выполнили в полном объеме.
Поэтому международные корабли спокойно вернулись в пункты базирования. Северным соседям оставалось только смотреть вслед.
Как прошли учения "Си Бриз-2021"
- Масштабные военно-морские учения "Си Бриз-2021" стартовали 28 июня, а завершились 10 июля.
- В учениях приняли участие примерно 5 тысяч военнослужащих из более 30 стран. Кроме того, в Черноморском регионе находились 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.
- "Си Бриз-2021" проходили в Одессе, Очакове, а также на территории Днестровского лимана, Кинбурнской косы, островов Змеиный и Первомайский.
- Целью учений было приобретение опыта в международной среде при проведении операций многонациональных сил.