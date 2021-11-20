Пограничники получили 2 новых вертолета Airbus: их используют на границе с Беларусью

Украинские пограничники получили 2 французских вертолета Н-125, которые изготовила компания Airbus Helicopters. В Киев они прибыли в субботу, 20 ноября.

Пресс-служба МВД Украины рассказала, что в 2020 году Украина уже получили 2 вертолета типа Н-125. В то же время прилетевшие в 2021 году укомплектованы лучше.

Ко вниманию Британский истребитель упал в Средиземное море

Оборудованием позволяет днем и ночью контролировать границы государства на многие километры за счет специализированных камер и поискового прожектора.

– говорится в сообщении.

В МВД Украины подчеркнули, что видео можно сразу передавать в наземный командный пункт.

Вертолеты Airbu прибыли в Киев / МВД Украины

Вертолеты Airbus оснащены:

спутниковыми передатчиками;

громкоговорителями;

системами цифровой связи;

специализированными авиационными прожекторами;

камерами с высоким разрешением Flir;

электрическими лебедками;

аварийным плавучим снаряжением.

В целом Украине передадут 24 новых вертолета.