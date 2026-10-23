От радаров до укрытий: пограничники продемонстрировали серию ударов по позициям россиян

22 октября украинские пограничники нанесли точные удары по позициям российской армии на Северо-Слобожанском направлении. Операторы дронов поразили вражеские радиолокационные станции, комплексы РЭБ и технику.

Кадры боевых действий были опубликованы на официальном телеграм-канале. Задачу успешно выполнили операторы подразделения беспилотных систем "PRIME" 5-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Какие вражеские цели попали под удар?

Украинские военные целенаправленно наносили удары по критически важным системам наблюдения и защиты оккупантов. Под удары беспилотников попали российские радиолокационные станции, а также средства радиоэлектронной борьбы и связи, с помощью которых противник пытался координировать свои силы.

Также под системными атаками дронов оказалась вражеская военная техника и обустроенные укрытия личного состава. Точные попадания позволили существенно нарушить управление действиями захватчиков на этом участке фронта.

Как пограничники уничтожали технику оккупантов: смотреть видео

Украинские военные регулярно уничтожают ресурсы оккупационных сил вдоль границы. Например, бойцы спецподразделения военной разведки "Артан" поразили более 2 300 целей в приграничной зоне, уничтожая склады горючего и боеприпасы противника.