Пограничники проредили вражескую пехоту, которая скрытно продвигалась на позиции ВСУ
31 марта 2022 , 14:28Читати новину українською
Источник:Госпогранслужба
На одном из направлений украинские пограничники остановили продвижение российской пехоты.
Они пытались скрытно пробраться на позиции Вооруженных сил Украины.
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Но попытка была безуспешна. В Госпогранслужбе сообщили, что военнослужащие встретили врага не с цветами, а с огнем автоматических гранатометов и пулеметов. Так ряды "двухсотых" российских военных пополнились.
По состоянию на утро 31 марта в ряды "двухсотых" украинские защитники отправили 17 500 российских наемников.
Потери врага по состоянию на 31 марта
- Личный состав – 17 500 человек.
- Танки – 614 единиц.
- Боевые бронированные машины – 1735 единиц.
- Артиллерийские системы – 311 единиц.
- РСЗО – 96 единиц.
- Средства ПВО – 54 единиц.
- Самолеты – 135 единиц.
- Вертолеты – 131 единица.
- Автомобильная техника – 1201 единица.
- Корабли/катера – 7 единиц.
- Цистерн с топливом – 75 единиц.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 единиц.
- Специальная техника – 22 единиц.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.
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