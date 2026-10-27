Пограничники показали, как "Вампиры" уничтожают укрытия россиян

Украинские пограничники нанесли удары по позициям российских военных с помощью тяжелых ударных дронов Vampire. Под прицелом оказались укрытия, в которых оккупанты пытались спрятаться от беспилотников.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. .

Как пограничники провели атаку на позиции россиян?

Экипажи тяжелых дронов Vampire нанесли точные удары по укрытиям и личному составу противника.

По данным ГПСУ, российские военные пытались переждать атаки украинских беспилотников на своих позициях. Однако их укрытия оказались под ударами пограничников.



Пограничники разбивают позиции россиян: смотрите в видео

В ведомстве подчеркнули, что тяжелые ударные дроны не оставляют оккупантам времени на реакцию.

В ГПСУ не уточнили, на каком именно направлении действовали экипажи "Форпоста", а также не назвали количество пораженных укрытий и потерь противника. Поэтому эти детали в новости не приводим.

Украинские пограничники продолжают уничтожать позиции и технику россиян и на других участках фронта. В частности, 22 октября бойцы подразделения PRIME поразили вражеские радары, средства РЭБ и укрытия на Северо-Слобожанском направлении.