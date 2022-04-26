Пограничники рассказали детали циничного обстрела Сумщины с территории России
Источник:Госпогранслужба
В Госпогранслужбе рассказали подробности циничного обстрела территории Сумщины. Его россияне выполнили со своих позиций на территории России.
Взрывы и выстрелы начались вечером 25 апреля. В общей сложности атаковали российские военные сразу несколько населенных пунктов.
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Враги использовали разное вооружение
Наши защитники установили, что стреляли со стороны российского селения Теткино. Первые 15 "прилетов" зафиксировали в селе Ровное в Конотопском районе. Впоследствии там же раздавались выстрелы из стрелкового оружия.
Два взрыва снарядов тяжелого вооружения прогремели и между селами Бунякино и Новая Слобода в том же районе. Вскоре совместный с бойцами ВСУ наряд пограничников слышал 7 выстрелов уже возле села Гирино в Сумском районе.
Скорее всего, это уже были звуки использования минометов. К счастью, никто из служащих или гражданских в результате обстрелов не пострадал.
Впоследствии обстрелы прокомментировал председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он рассказал, что из минометов попали и на территорию Белопольской общины. Там тоже не было пострадавших.
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