Россия и Беларусь нагнетают: в Госпогранслужбе оценили угрозу на границе

Российские оккупанты и их "союзники" белорусы продолжают нагнетать ситуацию на границе. Что на самом деле там происходит – рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Пока на границе не замечены провокации. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Есть ли угроза на границе

По словам Демченко, по состоянию на 9 января пограничники не фиксируют перемещение техники и полеты тяжелой авиации рядом с границей.

Впрочем, мы готовы к развитию чего угодно, что может осуществить Россия на этом направлении,

– отметил спикер Госпогранслужбы.

Демченко подчеркнул, что сообщениями о наращивании войск российские оккупанты пытаются нагнетать ситуацию. Поэтому пограничники вынуждены держать наготове определенное количество сил и средств, чтобы в случае повторного вторжения дать отпор врагу.

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