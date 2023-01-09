Россия и Беларусь нагнетают: в Госпогранслужбе оценили угрозу на границе
Российские оккупанты и их "союзники" белорусы продолжают нагнетать ситуацию на границе. Что на самом деле там происходит – рассказали в Госпогранслужбе Украины.
Пока на границе не замечены провокации. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Есть ли угроза на границе
По словам Демченко, по состоянию на 9 января пограничники не фиксируют перемещение техники и полеты тяжелой авиации рядом с границей.
Впрочем, мы готовы к развитию чего угодно, что может осуществить Россия на этом направлении,
– отметил спикер Госпогранслужбы.
Демченко подчеркнул, что сообщениями о наращивании войск российские оккупанты пытаются нагнетать ситуацию. Поэтому пограничники вынуждены держать наготове определенное количество сил и средств, чтобы в случае повторного вторжения дать отпор врагу.
Возможное наступление со стороны Беларуси: что известно
- В декабре в Беларуси по приказу Александра Лукашенко начали внезапную проверку войск.
- Недавно стало известно, что во второй половине января Россия и Беларусь планируют совместные авиационные учения.
- Алексей Данилов заявлял, что Москва может готовить очередное обострение войны в феврале, когда наступит год полномасштабного вторжения. Российскую технику перекидывают в Беларусь регулярно.
- Однако на сегодняшний день ударной группировки российской армии, которая могла бы осуществить повторное вторжение на территории Украины – не сформировано.
- Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал вероятную угрозу из Беларуси. Он отметил, что "такой вариант существует и он был всегда".