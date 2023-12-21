Движение как на выезд, так и на въезд, – ГПСУ о 6 тысячах мужчин, ежедневно пересекающих границу
Госпогранслужба на днях заявила, что каждый день украинскую границу пересекают ориентировочно 6 тысяч мужчин. В ведомстве пояснили, что это включая въезжающих в Украину.
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона, что анализ нескольких последних месяцев показывает, что мужчины больше пересекали границу на въезд в Украину, чем выезжали, пишет 24 Канал.
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Что известно о пересечении границы мужчинами призывного возраста
Андрей Демченко отметил, что мужчины имеют право пересекать границу в соответствии с теми правилами, которые действуют на период военного положения.
Если говорить о правилах пересечения границы, то понимаем, что должны происходить грузоперевозки, курсировать автобусные рейсы. А это водители, собственно, мужчины, которым также разрешено пересекать границу на выезд из Украины и они составляют 50% от общего количества украинских мужчин в возрасте 18 – 60 лет, пересекающих границу на выезд из Украины,
– рассказал спикер Госпогранслужбы.
Андрей Демченко рассказал, какие еще мужчины уезжают из Украины. В частности:
- по 15 – 17 % – это лица с инвалидностью и многодетные родители, которым во время действия военного положения разрешено пересекать границу и которые не подпадают под мобилизацию;
- ориентировочно 7% – мужчины, непригодные к военной службе, и имеющие право на пересечение границы;
- 3% – волонтеры, которые едут для перевозки гуманитарных грузов для военных и населения;
- незначительный процент – это лица, которые сопровождают лиц с инвалидностью, самостоятельно воспитывают детей или имеют ребенка с инвалидностью, военнослужащие, которые следуют в командировку, на лечение или в отпуск за границу.
Поэтому не стоит делать проблему из того, что такое количество мужчин пересекает границу. Ведь происходит движение как на выезд из Украины, так и на въезд,
– заверил спикер.
Андрей Демченко добавил, что выезд из Украины происходит исключительно по правилам пересечения границы и с документам, подтверждающим право пересекать границу.
Спикер Госпогранслужбы пояснил, что пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы ориентировочно 100 мужчинам, которые не имеют документов или не могут подтвердить цель поездки за границу.
Что этому предшествовало
- 20 декабря начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины полковник Игорь Матвийчук рассказал, что ежедневно на западном участке границы из Украины выезжают ориентировочно 6 тысяч мужчин призывного возраста. По его словам, из них только 150 – 200 мужчин – как волонтеры через систему "Шлях".
- По словам чиновника, ориентировочно 45% выезжающих мужчин призывного возраста – это водители грузовиков, еще 15% – это сопроводители людей с инвалидностью.
- Следует отметить, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью иностранным журналистам, что планирует с 2024 года мобилизовать украинских мужчин, проживающих за границей. Для этого им придется прийти в призывной пункт Вооруженных Сил Украины. Если они этого не сделают, то к ним применят санкции. Министр не объяснил, какие именно, однако заверил, что хочет справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Рустем Умеров сказал, что украинцам за границей пришлют приглашение.