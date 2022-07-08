Украинские пограничники оттесняют врага подальше от Харькова: часть оккупантов взяли в плен

Украинские защитники и защитницы ежедневно дают мощный отпор захватчикам, в том числе и в Харьковской области, часть которой оккупировала россия. В то же время наши пограничники оттесняют врага дальше от административного центра области – Харькова.

В Госпогранслужбе рассказали детали зачистки одного из освобожденных от российских оккупантов сел. Местные жители с радостью встретили украинских воинов. Пограничники уверяют – жители села ждали украинских защитников.

Заметьте Даже если останется 100 квадратных метров Луганщины, мы будем говорить, что держимся, – Гайдай

россия мобилизовала людей из оккупированной Луганской области

Украинские воины рассказали, что освобождение населенных пунктов Харьковщины очень важно, учитывая, что чем дальше оккупанты будут от Харькова, тем меньше будет обстрелов города из реактивных систем залпового огня и другого дальнобойного оружия.

Наши защитники рассказали 24 каналу, что во время зачистки одного из сел были столкновения с оккупантами. Из-за этого, к сожалению, несколько наших воинов получили ранения.

В освободившемся селе оккупанты обустроили укрепленные районы и штаб и вырыли окопы. Это создавало дополнительные трудности при зачистке.

В домах сидели снайперы, однако когда они увидели, что наши воины заходят сразу по двум улицам – начали бежать. Одного снайпера ранили, другого взяли в плен. Оба оказались мобилизованными с временно оккупированной территории Луганщины – из Красного Луча. Также в плен взяли боевика и связиста.

Зачистка села в Харьковской области: смотрите видео

При отступлении оккупанты отстреливались

Отступая из освобожденного украинскими войсками села, оккупанты открывали огонь из артиллерии и минометов. Поэтому наши пограничники отступили в лес, но оккупанты били и туда, поэтому воины на ночь отошли еще дальше, но вернувшись утром выяснили – оккупанты назад вернуться не решились.

Во время зачистки в одном из зданий военные обнаружили мужчину, которого россияне держали в плену. Воины рассказали, что местные жители были рады видеть наши войска.

Последние новости из Харьковской области

Российские оккупанты ежедневно обстреливают мирные населенные пункты Харьковщины, из-за чего страдает гражданское население. Вечером 7 июля захватчики атаковали из реактивных систем залпового огня Немышлянский район. Число погибших и пострадавших в результате этой атаки сейчас устанавливается.

За сутки 7 июля в Харьковской области 4 человека погибли, еще 9 получили ранения.

В то же время впервые за последние несколько недель ночь на 8 июля в Харькове прошла спокойно и без вражеских атак. Обычно российские захватчики каждую ночь атаковали город.

Обратите внимание – потери оккупантов по состоянию на 8 июля: смотрите видео