Использовали даже оружие и специальную технику. Во время учений особое внимание уделили слаженности подразделений во время охраны границы. Обстоятельства отрабатывали разные.

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Как прошли тренировки

Пограничники и нацгвардейцы учились вместе устранять нестандартные ситуации на границе и искать правонарушителей.

Учения прошли успешно. Подразделения Госпогранслужбы и Нацгвардии продемонстрировали высокий уровень готовности к совместному выполнению задач.

Предыдущие учения пограничников

В апреле в Донецкой области пограничники проводили массовые боевые учения. Военные упражнялись в стрельбе из группового оружия, выдвижении в район боевых действий и тактических элементах обороны.

В конце апреля пограничники тренировались в ООС. Условия и задачи были максимально приближенными к реальным.

Учения пограничников / Фото Госпогранслужбы: