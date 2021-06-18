Використовували навіть зброю та спеціальну техніку. Під час навчань особливу увагу приділили злагодженості підрозділів під час охорони кордону. Обставини відпрацьовували різні.

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Як пройшли тренування

Прикордонники та нацгвардійці вчилися разом усувати нестандартні ситуації на кордоні та шукати правопорушників.

Навчання пройшли успішно. Підрозділи Держприкордонслужби та Нацгвардії продемонстрували високий рівень готовності до спільного виконання завдань.

Попередні навчання прикордонників

У квітні в Донецькій області прикордонники проводили масові бойові навчання. Військові вправлялись у стрільбі з групової зброї, висуненні в район бойових дій та тактичних елементах оборони.

Наприкінці квітня прикордонники тренувались в ООС. Умови та завдання були максимально наближеними до реальних.

Навчання прикордонників / Фото Держприкордонслужби: