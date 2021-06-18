Використовували навіть зброю та спеціальну техніку. Під час навчань особливу увагу приділили злагодженості підрозділів під час охорони кордону. Обставини відпрацьовували різні.

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Як пройшли тренування

Прикордонники та нацгвардійці вчилися разом усувати нестандартні ситуації на кордоні та шукати правопорушників.

Навчання пройшли успішно. Підрозділи Держприкордонслужби та Нацгвардії продемонстрували високий рівень готовності до спільного виконання завдань.

Попередні навчання прикордонників

 Навчання прикордонників / Фото Держприкордонслужби:

 