Молниеносная операция: экипаж пограничников спас 11 побратимов на Курском направлении
- Украинские пограничники провели молниеносную операцию по эвакуации раненых на Курском направлении.
- Несмотря на попадание российских дронов, экипаж смог спасти 3 тяжелораненых и еще 8 из смежных подразделений.
Украинские пограничники провели молниеносную операцию по эвакуации раненых на Курском направлении. Механик-водитель и оператор-наводчик спасли 11 защитников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
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Как экипаж пограничников спас 11 побратимов?
В Госпогранслужбе рассказали, что на Курском направлении механик-водитель и оператор-наводчик бригады "Стальной кордон" провели молниеносную операцию по эвакуации раненых.
Даже несмотря на ранения, бойцы продолжили движение после первого попадания российского дрона по БТР М113.
Расчет забрал 3 тяжелых раненых и еще 8 из смежных подразделений. На обратном пути бронетранспортер снова попал под обстрел и, выдержав прямое попадание мины, довез всех живыми,
– отметили в ГПСУ.
Также рассказали, что сейчас раненые находятся на реабилитации, а бронетранспортер М113 направили на ремонт.
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Молниеносная операция по эвакуации раненых: смотрите видео