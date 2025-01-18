Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу.
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Пограничники уничтожили вражескую колонну
Бойцы "Стального Границы" устроили оккупантам ночной "сюрприз". Пограничники обнаружили колонну оккупантов, двигавшуюся ночью по полевой дороге на Сумском направлении.
Несколько точных ударов из РСЗО Rak – и планы врага превратились в обломки,
– отметили в ГПСУ.
Так, наши защитники уничтожили БМП и квадроцикл. Также ликвидировали по меньшей мере 4 захватчиков.
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Как пограничники ударили по оккупантам: смотрите видео
Кстати, накануне наши пограничники уничтожили российский катер на южном направлении. Его поразили с помощью FPV-дрона. В результате удара один из оккупантов оказался за бортом, а 3 других пытались добраться до берега.