Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу.

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Прикордонники знищили ворожу колону

Бійці "Сталевого Кордону" влаштували окупантам нічний "сюрприз". Прикордонники виявили колону окупантів, що рухалася вночі польовою дорогою на Сумському напрямку.

Кілька влучних ударів з РСЗВ Rak – і плани ворога перетворилися на уламки,

– зазначили в ДПСУ.

Так, наші захисники знищили БМП та квадроцикл. Також ліквідували щонайменше 4 загарбників.

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Як прикордонники вдарили по окупантах: дивіться відео

До речі, напередодні наші прикордонники знищили російський катер на південному напрямку. Його вразили за допомогою FPV-дрона. Внаслідок удару один з окупантів опинився за бортом, а 3 інших намагалися дістатися берега.