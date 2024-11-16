Так, украинские защитники уничтожили российский триколор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Пограничники уничтожили российский триколор на мосту через Судость

Вражеские диверсанты установили свои флаги на разрушенном мосту через Судость. Однако пограничники оперативно направили дроны и точными ударами уничтожили российские тряпки.

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Как пограничники уничтожили российский триколор: смотрите видео

Проведенная разведка указала на то, что российская диверсионно-разведывательная группа покинула район еще до ликвидации установленных флагов, не решившись на дальнейшие действия,

– заявили в ГПСУ.

Также отметили, российский агрессор продолжает пытаться навязывать свои якобы "победы" и психологически давить, без всякого военного смысла.

"Призываем не поддаваться на информационно-психологические воздействия противника", – подчеркнули в Госпогранслужбе.