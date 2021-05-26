Украинские пограничники усиленно охраняют границу с Россией и Беларусью

Украинские пограничники работают в усиленном режиме, охраняя границу с Россией и Беларусью. По словам главы Госпогранслужбы Сергея Дайнеко, опасность может прийти в любой момент.
Об этом Дейнеко сообщил на брифинге. Он отметил, что из-за контроля второй линии ежедневно не проходят 100 – 150 иностранцев, в основном это – россияне.
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Кто с добрыми намерениями – пересечет границу свободно, – Дейнеко
Каждый иностранец или лицо без гражданства, которое пересекает государственную границу на въезд в Украину с туристической целью, с добрыми намерениями, пересечет границу свободно, в удобной форме, остальные – не смогут этого сделать,
– пояснил Дейнеко.
Украина поступила с Беларусью, как и большинство стран Европы
Относительно ситуации с Беларусью, то глава ГПСУ подтвердил, что с полуночи 26 мая авиасообщение с этой страной остановили. Украина поступила так, как и большинство европейских стран.
Так же мы не осуществляем оформления граждан, пересекающих государственную границу в авиационных пунктах пропуска с Украиной в любой аэропорт Республики Беларусь. Фактически мы понимаем, что это осложняет жизнь сознательных граждан, но другого выхода нет,
– отметил глава Госпогранслужбы.
Дейнеко отметил, что нельзя сказать, что это критично повлияет на пограничную инфраструктуру. За прошлый год на совместном с Беларусью участке границы пограничники оформили на въезд и на выезд около 1,9 миллиона граждан. Поэтому пограничники считают, что автомобильные пункты пропуска справятся с нагрузкой.
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