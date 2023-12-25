Пограничники в центре Киева выполнили "Щедрик" в канун Рождества: трогательное видео
Источник:МВД
Украина со всем цивилизованным миром отмечает Рождество. В канун этого великого праздника, легендарного "Щедрика" в центре Киева исполнили наши пограничники.
Ролик, трогающий до глубины души, выложило в сеть Министерство внутренних дел. Вы просто обязаны послушать, как пограничники выполнили "Щедрик" Леонтовича на Софийской площади в центре Киева.
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Исполнение "Щедрика" завораживает
Известно, что легендарные слова щедривки спел бывший преподаватель музыкального искусства Алексей по псевдо "Музыка". Сейчас он – защитник границы. Наш защитник отбивал российских захватчиков в Сумской области, а также в Донецкой области.
Игрой на гитаре его пение сопровождала пограничница Мария. Она находится в пограничном ведомстве почти 5 лет. Известно, что до полномасштабного вторжения России на территорию Украины она проверяла документы в международном аэропорту "Борисполь".
В настоящее время девушка присоединилась к рядам Сил обороны Украины. Она защищает столицу. Также усиливает пункты пропуска на западной границе нашего государства.
Пограничники трогательно выполнили "Щедрик" Леонтовича: смотрите видео
Щедрик – это не только о праздничном духе Рождества, но и о борьбе за свободу украинского народа. Сейчас украинское государство борется за свое право свободно жить, творить и развиваться. Христос рождается! Славим его!
– отметили в МВД.
Напоследок призываем вас посмотреть щемящие кадры с передовой. Их сняли герои 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". На них можно увидеть, как наши мужественные защитники "празднуют" Рождество. Этот ролик сняли накануне великого праздника и умилили им абсолютно каждого украинца. И этот ролик – очередное напоминание того, без кого Рождества в Украине могло бы и не быть!