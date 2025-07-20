Заблудился и вышел на позицию: пограничники взяли в плен россиянина на Курском направлении

На Курском направлении украинские пограничники взяли в плен российского морпеха. Оказалось, что россиянин добровольно заключил контракт и надеялся получить деньги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Пограничники взяли в плен россиянина

По словам ГПСУ, пленный россиянин оказался военнослужащим 40-й отдельной бригады морской пехоты. Оказалось, что он заблудился и сам вышел на позицию украинских пограничников.

Меньше чем за месяц до плена россиянин добровольно подписал годовой контракт, за который ему пообещали 3 миллиона рублей. Однако обещанных денег он так и не получил.

Его сразу направили на штурм украинских позиций, который для него закончился более или менее положительно, чего не скажешь об остальных захватчиках, которые принимали участие в штурме,

– рассказали пограничники.

К слову, недавно в украинский плен также попали трое граждан Китая, которые воевали на стороне России. Они рассказали, что россияне обманули их во время вербовки: вместо обещанной тыловой работы они оказались на передовой.

Сейчас Россия не проявляет интереса к их возвращению, поэтому пленные возлагают надежды на то, что на них обратит внимание руководство КНР.