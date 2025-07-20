Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

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Прикордонники взяли в полон росіянина

За словами ДПСУ, полонений росіянин виявився військовослужбовцем 40-ї окремої бригади морської піхоти. Виявилося, що він заблукав і сам вийшов на позицію українських прикордонників.

Менше ніж за місяць до полону росіянин добровільно підписав річний контракт, за який йому пообіцяли 3 мільйони рублів. Однак обіцяних грошей він так і не отримав.

Його одразу направили на штурм українських позицій, який для нього закінчився більш менш позитивно, чого не скажеш про решту загарбників, які брали участь у штурмі,

– розповіли прикордонники.

До слова, нещодавно в український полон також потрапили троє громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Вони розповіли, що росіяни обдурили їх під час вербування: замість обіцяної тилової роботи вони опинилися на передовій.

Наразі Росія не виявляє інтересу до їх повернення, тож полонені покладають надії на те, що на них зверне увагу керівництво КНР.