Россиянин второй раз пытался попасть в Украину: раньше переплыл на матрасе Западный Буг

Украинские пограничники задержали россиянина, который уже второй раз за месяц пытался попасть в наше государство. Ранее мужчина переплыл на надувном матрасе Западный Буг, на этот раз пересек границу со стороны Молдовы.

О задержании гражданина государства-агрессора в понедельник, 13 февраля, сообщили в Госпогранслужбе. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Читайте также Ослепили и уничтожили врага: артиллерия пограничников хорошо поработала под Бахмутом

Россиянину, уже дважды пытавшемуся попасть в Украину, грозит тюрьма

Россиянина задержали пограничники Черновицкого отряда в окрестностях населенного пункта Сокиряны Днестровского района. Он – 28-летний житель Хабаровского края. Ранее имел вид на временное проживание в Украине, срок действия которого истек в марте 2022 года.



Задержанный – житель Хабаровского края России / Фото ГНСУ

Упрямый россиянин снова попытался незаконно попасть в Украину, но в этот раз с территории Молдовы. В настоящее время задержанный доставлен в пограничное подразделение,

– отметили в Западном региональном управлении ГПСУ.

В настоящее время решается вопрос о начале уголовного производства по статье "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Россиянину грозит до 3 лет лишения свободы.

Советуем узнать Операция "Великое наступление" и магия цифр: чего ждать от обращения Путина 21 февраля

Сначала россиянин переплыл Западный Буг на матрасе

В январе 2023 года этот самый россиянин на надувном матрасе переплыл из Польши в Украину через Западный Буг. Впрочем, нарушителя обнаружили пограничники Волынского отряда.

Его привлекли к административной ответственности и в рамках реадмиссии выдворили в Польшу, запретив въезд на территорию нашей страны сроком на 5 лет.