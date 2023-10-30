Об этом 24 Каналу рассказал российский политический обозреватель, правозащитник Марк Фейгин, заметив, что Путину попытается извлечь выгоду из этих погромов.

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Тот, скорее всего, начнет показательно жестко наказывать митингующих, чтобы продемонстрировать, будто он - "защитник" евреев. Путин всегда пытается из всего хотя бы как-то извлечь выгоду.

Он сейчас начнет по этому поводу рассказывать, что "справимся с антисемитскими погромами; всех посадим". Что "я – ваш защитник". На этом будет капитализироваться,

– заметил Фейгин.

Антисемитские настроения в России возникли не просто так

Как отметил Фейгин, в антисемитских митингах в России нет ничего неожиданно. Там еще столетие тому назад монархия так же провоцировала погромы против евреев. А сейчас Путин и российские власти сами во всем виноваты.

Сейчас в России постоянно рассказывают о так называемом "еврее-нацисте" Зеленском и разном другом бреде. Совершенно понятно, что население под влиянием пропаганды будет ненавидеть евреев.

В России говорят, что Кремль ничего не провоцировал. А кто постоянно повторял о еврее Зеленском, который в "нацистской Украине"? А потом куда "мостик" шел? Что в Украине много гибнет российских военных. Что это делает еврей Зеленский. Никак это не влияло на настроения России?

– рассказал Фейгин.

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Погромы в Дагестане: коротко