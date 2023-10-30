Про це 24 Каналу розповів російський політичний оглядач, правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що Путіну спробує отримати вигоду з цих погромів.
До теми Закликають "спалювати": що стоїть за протестами у Дагестані проти ізраїльських біженців
Той, найімовірніше, почне показово жорстко карати учасників мітингів, щоб продемонструвати, ніби він – "захисник" євреїв. Путін завжди намагається з усього хоча б якось отримати вигоду.
Він зараз почне з цього приводу розповідати, що "справимося з антисемітськими погромами; всіх посадимо" тощо. Що "я – ваш захисник". На цьому буде капіталізуватися,
– зауважив Фейгін.
Антисемітські настрої в Росії виникли не просто так
Як наголосив Фейгін, в антисемітських мітингах в Росії немає нічого несподівано. Там ще сторіччя тому монархія так само провокувала погроми проти євреїв. А зараз Путін та російська влада самі у всьому винні.
Зараз в Росії постійно розповідають про так званого "єврея-нациста" Зеленського та різну іншу маячню. Цілком зрозуміло, що населення під впливом тамтешньої пропаганди буде ненавидіти євреїв.
В Росії розповідають, що Кремль нічого не провокував. А хто постійно повторював про єврея Зеленського, який в "нацистській Україні"? А потім куди "мостик" перекидався? Що в Україні багато гине російських військових. Що це робить єврей Зеленський. Ніяк це не впливало на настрої в Росії?
– розповів Фейгін.
Дивіться розмову з Марком Фейгіним на ютубі 24 Каналу
Погроми в Дагестані: коротко
- В кількох російських регіонах почалися мітинги проти євреїв на тлі того, що Ізраїль оголосив про розширення наземної операції в Газі. В Дагестані, до прикладу, заблокували аеропорт.
- Місцеві вишукували там євреїв. Також вони вигукували антисемітські гасла.
- Російська влада почала відсторонюватися від цих мітингів. Очільник Дагестану взагалі почав розповідати про так званий "український слід".