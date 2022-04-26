Похищают уже и с кладбищ: в Херсонской области оккупанты схватили мужчину, который копал могилу

В Херсонской области российские захватчики похитили мужчину посреди дня на кладбище. Он просто помогал копать могилу.

Инцидент произошел еще 19 апреля в селе Роздольное, которое входит в Каховскую городскую территориальную общину.

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Мужчина просто помогал копать могилу

Российские военные без объяснений задержали мужчину на кладбище. Его выводили в наручниках.

По данным представителей Каховской общины, это был местный житель Владимир Середин. С момента похищения прошла неделя, но никто до сих пор не знает, где он находится.

Владимир Середин / Фото Каховская городская территориальная община

Напомним, вблизи Великой Александровки в Херсонской области ВСУ удалось уничтожить склад боеприпасов и ликвидировать больше 70 оккупантов.

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