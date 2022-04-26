Інцидент стався ще 19 квітня у селі Роздольному, яке входить до Каховської міської територіальної громади.

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Чоловік просто допомагав копати могилу

Російські військові без жодних пояснень затримали чоловіка на кладовищі. Його виводили в наручниках.

За даними представників Каховської громади, це був місцевий мешканець Володимир Середин. З моменту викрадення минув тиждень, але ніхто досі не знає, де він перебуває.

Володимир Середин / Фото Каховська міська територіальна громада

Нагадаємо, поблизу Великої Олександрівки на Херсонщині ЗСУ вдалося знищити склад боєприпасів та ліквідувати понад 70 окупантів.

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