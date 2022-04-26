Ранкові "прильоти" у Запоріжжі та зменшення інтенсивності обстрілів Харкова

В Офісі Президента розповіли, що російські окупанти зранку 26-го квітня обстріляли Запоріжжя, повідомляє 24 канал. Наразі встановлюються обставини та наявність постраждалих осіб.

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Окупанти зменшили інтенсивність нічних обстрілів у Харкові. Щодо Харківської області, то росіяни обстрілювали Золочів та Золочівський район й місто Дергачі.

В ОП заявили, що на Ізюмському напрямку тривають бої.

Потужні артилерійські атаки в Попасній і Лисичанську

Протягом доби збройні сили Росії 17 разів обстріляли Луганщину. Найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ і Гірська громада.

Повідомляється, що ворог завдав чотири потужні артилерійські атаки. Два удари витримала Попасна, ще два – Лисичанськ. Унаслідок обстрілу є пошкодження будинків.

У Попасній та Рубіжному тривають бої.

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"Азовсталь" тримається

Неспокійною ніч була в Донецькій області. Унаслідок обстрілів окупантів поранення отримали троє цивільних: двоє у Мар'їнці, один – у Великій Новосілці.

Поблизу Лиману тривають бої. Щодо ситуації в Маріуполі, то в ОП зазначили, що "Азовсталь" тримається. Там перебувають українські військові й цивільні.

Нічні обстріли на Півдні

Російські військові знову вночі обстріляли Миколаївщину. На жаль, внаслідок осколкового поранення загинув чоловік у власному будинку.

В ОП констатували напружену ситуацію на Херсонщині. Майже по всій території області вибухи та обстріли. Повідомляється, що Херсонщина опинилася на межі гуманітарної катастрофи.

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Разом з тим, відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Дніпропетровській областях, на Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині.

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