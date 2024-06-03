Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал 24 Каналу, что оккупанты действительно делают очень большой акцент именно на детях. Для этого есть ряд причин, а циничность того, что они рассказывают – просто поражает.

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Почему России нужны дети из Украины

Противник хочет увеличить количество детей славянской внешности, потому что сейчас в России дети и молодежь этнической внешности преобладают на 50%. Кроме этого, не стоит забывать о демографическом кризисе, который переживает страна-агрессор.

Россияне не показывают обновленные демографические данные. К тому же мужчины, которые вернулась с фронта, будут иметь репродуктивную функцию, однако желающих создавать с ними семьи будет значительно меньше.

Нужно понимать, что Россия бросает на фронт заключенных, воров и похожие категории. Поэтому им нужны украинские дети, чтобы уменьшить демографический кризис,

– отметил Павел Лисянский.

Он добавил, что россияне за каждого убитого оккупанта хотят вывезти из Украины 10 детей, чтобы так "компенсировать" смерть захватчика. Однако путинский режим все-таки вынужден возвращать хотя бы часть похищенных детей, чтобы в будущем иметь возможность как-то защитить себя в международных судах.

Но на самом деле количество детей, которых они отдают, вообще не сравнивается с тем, сколько они похитили.

Как Россия "перевоспитывает" маленьких украинцев

В оккупантов один алгоритм как для взрослых, так и для детей – это абсолютное искажение истории и ложная трактовка всех политических процессов. Враг создает сразу несколько ложных идеологий, которые распространяют между детьми.

Например, если ребенка вывезли из Донецкой области, то рассказывают, что ВСУ якобы "8 лет бомбили Донбасс" и поэтому его надо было "спасти". Если ребенка забрали из Запорожья, то могут говорить, что, мол, не хотели, чтобы с тобой было так, как в Донецкой области,

– рассказал Павел Лисянский.

Более того, оккупанты хотят, чтобы дети полностью забыли свою историю. Они даже прописали в учебниках "главных врагов". Ими стали страны ЕС, США, Великобритания. Украина там на четвертом месте.



Детям говорят, что те якобы больше не имеют никаких отношений с Украиной, а в будущем должны бороться с государствами, которые "украли у них детство". Таким образом Россия выполняет свою главную задачу – уничтожает украинскую идентичность. Для этого даже проходят специальные форумы, на которых обсуждают создание "государства восточных славян".

Что происходит на оккупированных территориях