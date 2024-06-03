Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів 24 Каналу, що окупанти справді роблять дуже великий акцент саме на дітях. Для цього є низка причин, а цинічність того, що вони розповідають – просто вражає.
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Чому Росії потрібні діти з України
Противник хоче збільшити кількість дітей слов'янської зовнішності, тому що зараз у Росії діти та молодь етнічної зовнішності переважають на 50%. Крім цього, не варто забувати про демографічну кризу, яку переживає країна-агресорка.
Росіяни не показують оновлені демографічні дані. До того ж чоловіки, які повернулася з фронту, матимуть репродуктивну функцію, проте охочих створювати з ними сім'ї буде значно менше.
Потрібно розуміти, що Росія кидає на фронт ув'язнених, злодіїв і схожі категорії. Тому їм потрібні українські діти, щоб зменшити демографічну кризу,
– зауважив Павло Лисянський.
Він додав, що росіяни за кожного вбитого окупанта хочуть вивезти з України 10 дітей, щоб так "компенсувати" смерть загарбника. Проте путінський режим все-таки змушений повертати хоча б частину викрадених дітей, щоб у майбутньому мати змогу якось захистити себе у міжнародних судах.
Але насправді кількість дітей, яких вони віддають, взагалі не порівнюється з тим, скільки вони викрали.
Як Росія "перевиховує" маленьких українців
В окупантів один алгоритм як для дорослих, так і для дітей – це абсолютне викривлення історії та хибне трактування всіх політичних процесів. Ворог створює одразу кілька неправдивих ідеологій, які поширюють між дітьми.
Наприклад, якщо дитину вивезли з Донеччини, то розповідають, що ЗСУ нібито "8 років бомбили Донбас" і через це її треба було "врятувати". Якщо дитину забрали із Запоріжжя, то можуть говорити, що, мовляв, не хотіли, щоб з тобою було так, як на Донеччині,
– розповів Павло Лисянський.
Ба більше, окупанти хочуть, щоб діти повністю забули свою історію. Вони навіть прописали у підручниках "головних ворогів". Ними стали країни ЄС, США, Велика Британія. Україна там на четвертому місці.
Дітям кажуть, що ті нібито більше не мають ніяких стосунків з Україною, а в майбутньому повинні боротися з державами, які "вкрали у них дитинство". У такий спосіб Росія виконує своє головне завдання – знищує українську ідентичність. Для цього навіть відбуваються спеціальні форуми, на яких обговорюють створення "держави східних слов'ян".
Що відбувається на окупованих територіях
- Окупанти хочуть використовувати порти в окупованих Бердянську та Маріуполі. Для цього вони вирішили побудувати дві гілки залізниці, адже розуміють, що одна проходить поруч з лінією фронту, тому у будь-який момент може бути знищена. У Маріупольський порт невеличкими баржами уже привозять будівельні матеріали.
- В окупованому Маріуполі загарбники перевіряють мобільні телефони навіть у дітей. Ба більше, вони побудували свої так звані "освітні заклади", через які поширюють пропаганду. Репресивні заходи тільки посилюють, а з "освітянами" проводять "інструктажі", на яких розповідають, як треба працювати зі школярами.
- Російський офіцер Айдин Жамідулов закатував дівчину в окупованому Луганську. Відомо, що вони зустрічалися, але загарбник побоявся, що дівчина розповість про це його дружині. Тому одного вечора посадив її у кузов КамАЗу, привіз до солдатської лазні та разом з товаришами вбив, завдаючи десятки ударів ножем.