Дмитрий Шевцов приехал на временно оккупированную территорию Донецкой области и подтвердил, что его организация помогает России вывозить маленьких украинцев в Беларусь. Глава Красного Креста в РБ сделал свое заявление еще более циничным.

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Глава ЧХ в Беларуси подменил понятия

Шевцов выразил "возмущение" из-за того, что его страну обвиняют в похищении детей. Он назвал принудительный вывоз детей из временно оккупированных территорий Украины поездкой "на оздоровление". Более того, председатель ЧХ в Беларуси прямым текстом заявил, что его организация и дальше будет помогать россиянам совершать такие преступления.

Меня до глубины души возмутил тот факт, что люди, думаю, в меру своих мыслей воспаленных, или они считают, что так логично поступать, когда обвинили Беларусь в том, что мы похищаем детей, приезжающих к нам на оздоровление. И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом – и принимает, и будет принимать активное участие,

– сказал он.

Что сказал Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своих соцсетях опубликовал сюжет белорусских СМИ. Он также публично обратился к Гааге.

Глава украинской дипломатии призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Шевцова, признавшегося в незаконной депортации детей из Украины. Кулеба подчеркнул, что все виновные в похищении украинских деток должны быть привлечены к ответственности.

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