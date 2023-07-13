5-летняя и 12-летняя сестренки все это время находились с бабушкой, которая отказывалась передавать детей вернувшейся из плена матери. Трогательные фото возвращения детей обнародовал омбудсман.
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Семья наконец-то воссоединилась
Уполномоченный по правам человека рассказал, что после обращения мамы девочек офис омбудсмана нарабатывал механизм их возвращения. К счастью, все удалось.
Сейчас семья воссоединилась. Продолжаем работать для того, чтобы каждый украинский ребенок вернулся на Родину,
– подчеркнул Дмитрий Лубинец.
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Девочки уже с мамой / Фото офиса омбудсмана