5-летняя и 12-летняя сестренки все это время находились с бабушкой, которая отказывалась передавать детей вернувшейся из плена матери. Трогательные фото возвращения детей обнародовал омбудсман.

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Семья наконец-то воссоединилась

Уполномоченный по правам человека рассказал, что после обращения мамы девочек офис омбудсмана нарабатывал механизм их возвращения. К счастью, все удалось.

Сейчас семья воссоединилась. Продолжаем работать для того, чтобы каждый украинский ребенок вернулся на Родину,

– подчеркнул Дмитрий Лубинец.

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Девочки уже с мамой / Фото офиса омбудсмана