5-річна та 12-річна сестрички весь цей час перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, що повернулася з полону. Зворушливі фото повернення дітей оприлюднив омбудсман.

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Сім'я нарешті возз'єдналася

Уповноважений з прав людини розповів, що після звернення мами дівчаток, офіс омбудсмана напрацьовував механізм їх повернення. На щастя, все вдалося.

Нині сім'я возз'єдналася.Продовжуємо працювати для того, аби кожна українська дитина повернулася на Батьківщину,

– підкреслив Дмитро Лубінець.

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Дівчатка вже з мамою / Фото офісу омбудсмана