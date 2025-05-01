В Киевской области таксист пытался похитить 6-летнюю девочку – ребенок смог убежать

Водитель такси в селе Быщев планировал похитить малолетнюю девочку, но она смогла открыть дверь авто и убежать. Полицейские задержали 39-летнего злоумышленника и сообщили ему о подозрении.

Правоохранителям поступило сообщение о попытке похищения ребенка водителем такси. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Киевской области.

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Что известно о попытке похищения ребенка в Киевской области

В полиции сообщили, что мужчина силой затолкал ребенка в салон автомобиля, но девочка не растерялась – открыла дверь и убежала.

Правоохранители установили, что ребенок находился на улице возле частного дома, когда к ней подъехал автомобиль Peugeot. Из транспортного средства вышел неизвестный и принудительно посадил малолетнего в авто. К счастью, ребенку удалось сразу убежать,

– говорится в сообщении.

Авто водителя такси / Фото полиции Киевской области

Нарушителя задержали и начали уголовное внедрение. Следователи сообщили злоумышленнику о таких подозрениях:

покушение на уголовное правонарушение;

незаконное лишение свободы или похищение человека.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас суд избрал нарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее в Белой Церкви Киевской области группа подростков жестоко избила 12-летнюю девочку. Ювенальные прокуроры направили в суд обвинительный акт. Полиция идентифицировала 10 участников избиения, в частности о подозрении сообщили 16-летнему парню, которому грозит до 12 лет заключения.