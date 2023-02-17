Путин лично направляет программы депортации украинских детей и "усыновления" россиянами, – ISW

Президент России Владимир Путин известен всем своей больной любовью к детям. Неудивительно, что он лично курирует депортацией украинских детей и так называемым их "усыновлением" россиянами.

По сути своими действиями диктатор из Кремля всячески поддерживает и поощряет похищение детей из Украины. И на это обратили внимание аналитики из Института по изучению войны.

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Причастен к депортации маленьких украинцев

Составители отчета отметили, что 16 февраля Владимир Путин встретился с уполномоченной России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Во время нее он подтвердил, что Кремль непосредственно участвует в содействии депортации и усыновлению маленьких украинцев. Их насильно вывозят с оккупированных территорий, а затем отдают в российские семьи. Цинизм, к сожалению, зашкаливает.

Путин очень порадовался. Ведь Львова-Белова рассказала, что россияне активнее подают заявления на усыновление детей из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Правда, она не озвучивает, при каких условиях маленькие украинцы попали в Россию. Как их родителей либо убили, либо держат на подвалах, либо просто силой разделили со своими детьми.

Как отметили в Институте, встреча между Путиным и Львовой-Беловой действительно заслуживает внимания. Она показывает, что диктатор из Кремля лично присматривает и направляет усилия о содействии программ депортации и усыновления. Составители отчета подчеркивают, что такие действия – нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказание за него.

К слову, сама Львова-Белова во время встречи похвасталась тем, что похитила ребенка. Конечно, все подавалось под соусом: "смотрите, я спасла маленького украинца". Но по факту, она насильно вывезла ребенка из разрушенного россиянами Мариуполя.

Не защищает, а похищает детей

Мария Львова-Белова – то еще циничное существо. Она решила примерить на себя образ "мамы из Донбасса". Ибо в России ничего не может быть просто, без каких-либо орденов или знаков отличия. Итак, омбудсменка решила чуть не присвоить себе титул. Правда, для этого она похитила ребенка.

Как выяснилось, она не только увезла из разрушенного Мариуполя 15-летнего украинца. Она еще и усыновила его. Таким образом якобы сделала благое дело. На самом же деле, совершила очередное преступление.

Львова-Белова украла из Мариуполя 15-летнего парня: смотрите видео

Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка из Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим,

– цинично заявила она.

Понятно, что здесь не обошлось без реплики Путина. Он заметил, что это самое главное. Мы ни на что не намекаем, но самой Львове-Беловой 38 лет. Так что усыновление 15-летнего парня из Мариуполя нас начинает смущать еще больше. Просто нация больных уродов.