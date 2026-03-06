Похищенные авто инкассаторов прячут в Антитеррористическом центре Венгрии, –СМИ

Инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые похитили 5 марта, венгерская сторона прячет на территории своего Антитеррористического центра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственный источник.

Где сейчас находятся захваченные авто?

В "Ощадбанке" сообщили, что похищенные авто перевозили 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

Сейчас местонахождение автомобилей установлено и подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел.