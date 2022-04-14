Похищенных из Украины детей могут незаконно передать на усыновление россиянам, – МИД

Россия занимается принудительной депортацией украинцев с захваченных территорий. В том числе высылает в Россию детей, которых затем незаконно передают в российские семьи.

Министерство иностранных дел Украины уже назвало такие действия России киднеппингом (похищением). Речь идет о детях-сиротах, детях, лишенных родительской опеки, а также детях, родители которых погибли в результате военной агрессии России.

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Традиционно для своих захватнических действий, россияне даже готовы "прикрываться так называемыми "документами". Минобрнауки РФ намерено подписать с российскими оккупационными администрациями в Донецкой и Луганской областях "соглашения", которые бы позволили передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в российские семьи.

"Попытки Кремля придать своим преступным действиям на территории Украины "законных" оснований является циничным попранием основополагающими правилами и обычаями ведения войны и общепризнанными правами человека. Фактически Россия в нарушение международного гуманитарного права и элементарных стандартов человечности занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации", – заявили в украинском МИД.

Украинские дипломаты напомнили, что в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, государства обязаны принимать меры для борьбы с незаконным перемещением и невозвратом детей из-за рубежа. Россия является подписантом этого договора, поэтому должна его соблюдать.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия вывезла с территории Украины 600 тысяч украинцев, из них 117 тысяч – дети. При этом россияне уже сами признают, что украинские даты не слишком хорошо владеют русским языком. Поэтому их могут отправить в спецлагеря для изучения языка.

Именно на русском языке требуют возобновления обучения российские оккупанты и на временно захваченных территориях Украины. Такие случаи зафиксированы в Запорожье.

Такие действия российских оккупантов по усыновлению украинских детей требуют решительной реакции международного сообщества, прежде всего соответствующих международных организаций. Министерство иностранных дел Украины обратилось в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международный Комитет Красного Креста, ЮНИСЕФ, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, специальных представителей Генерального секретаря ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтов и по вопросам насилия в отношении детей принять неотложные меры для возвращения украинских детей на территорию нашего государства.