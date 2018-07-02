Похитителей сына ливийского дипломата в Киеве посадили под стражу
Шевченковский районный суд Киева арестовал похитителей сына ливийского дипломата.
25 июня в Киеве средь бела дня похитили иностранца, который, как выяснилось, является сыном финансового атташе посольства Ливии в Украине.
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В тот же день правоохранителям удалось найти похищенного парня.
Похитителей задержали через несколько дней.
Злоумышленниками оказались двое граждан Египта. 2 июля Шевченковский районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, горе-похитителям грозит до 7 лет лишения свободы.
Источник: 24 Канал
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