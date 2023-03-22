Когда в Украину вернется похолодание: синоптики назвали дату

После довольно теплой погоды в Украине снова может похолодать. По прогнозу синоптиков, понижение температуры ожидается уже в скором времени.

В Украине снова похолодает

На улице уже настоящая весна, морозов нет даже ночью. В части областей температура достигла +6 градусов. Днем, конечно, гораздо больше. На 23 марта прогнозируют от 11 до 17 градусов тепла. В пятницу – до +19.

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Интересно, что уже в конце месяца на территории Украины вероятно снова похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ближайшее похолодание придет с 28 марта,

– отметила Диденко.

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Весна – это переходный сезон. Изменчивость погоды и колебания температур привычны для этого времени года.