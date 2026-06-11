Ударит ли в Украине сильное похолодание: синоптик прокомментировал данные о понижении до +7

После жаркого периода в Украину начнет поступать более прохладный воздух. Эти изменения будут сопровождаться дождями и грозами в ряде областей. Впрочем, значительного похолодания на территории страны пока не прогнозируется.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит для РБК-Украина.

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Какую погоду принесет атмосферный фронт?

Он рассказал, что в пятницу, 12 июня, погоду будет определять активный атмосферный фронт, который будет перемещаться из Западной Европы. Он постепенно будет двигаться с запада на восток, постепенно охватывая территорию страны.

По его словам, ночью он будет влиять на западные области, а днем распространится на остальные регионы. Атмосферное давление и влажность будут подвергаться колебаниям, а юго-восточный ветер постепенно сменится на северо-западный.

После прохождения атмосферного фронта в Украину будет поступать более прохладный воздух с северо-запада,, который будет вытеснять жару из западных регионов в центральные,, в частности в Житомирскую и Винницкую области.

В западных областях ночью ожидаются значительные дожди, днем возможны умеренные осадки, а местами и грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, днем она поднимется в пределах от 15 до 20 градусов тепла.

В других регионах ночью существенных осадков не прогнозируется. Днем пройдут умеренные дожди, а в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях местами они будут значительными и, скорее всего, будут сопровождаться грозой.

Кроме вышеупомянутого, в отдельных районах, по данным специалистов, ожидаются град и шквалы со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Более того, из-за подобных погодных условий кое-где объявлен первый уровень опасности, желтый.

В большинстве областей температура воздуха ночью будет от 13 до 18 градусов тепла, днем составит от 24 до 29 градусов тепла. В то же время в Винницкой и Житомирской областях синоптики прогнозируют от 17 до 22 градусов тепла.

Представитель Укргидрометцентра также опроверг информацию о резком снижении температурных значений до 7 градусов тепла. По его словам,, показатели действительно снизятся,, однако такого похолодания не предвидится.

Такого – нет. Просто будет некоторое понижение... после прохождения атмосферного фронта... Будет такая, свежая погода. В принципе, комфортная,

– заверил он.

В целом, прежде всего центральные регионы уже вскоре окажутся на границе температурных контрастов, что, вероятно, может привести к ухудшению погодных условий в виде таких явлений, как грозы, ливни и шквалистый ветер.