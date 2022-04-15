Похолодание и ливни: прогноз погоды на 16 апреля

Погода в Украине в субботу, 16 апреля, будет дождливой. Многие регионы охватит похолодание.

Тепло будет на Востоке, на юге, в большинстве центральных областей. Прогнозируют +13...+19 градусов.

Кстати Из-за обильных дождей оккупанты сидят по колено в болоте: они деморализованы и истощены

В Украину движется похолодание

В западных, северных областях и Винницкой области начнется похолодание. Температура воздуха будет составлять +6...+10 градусов. В Киеве – +7…+9. В столице будет облачно и есть вероятность дождя.

Синоптик Наталья Диденко заметила, что усилится ветер, направление – преимущественно северное.

В регионах будет дождь

Дожди покроют западные, северные, центральные и часть южных областей. Они будут идти днем ​​и ночью.

На Востоке и Юге должно быть сухо.

Прогноз погоды в городах Украины

Диденко предупредила, что в воскресенье – понедельник похолодание усилится, даже есть вероятность мокрого снега. Только в восточной части страны теплая погода сохранится.

Ужгород – +9...+11

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +8...+10

Винница – +9...+11

Одесса – +14...+16

Николаев – +15...+17

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +7...+9

Сумы – +9...+11

Полтава – +13...+15

Днепр – +15...+17

Запорожье – +16...+18

Донецк – +15...+17

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +7...+9



Погода 16 апреля / Карта Укргидрометцентра