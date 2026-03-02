Ударят ли морозы до -20 в марте: синоптик оценил вероятность похолодания

Сильных морозов в Украине, по крайней мере в первой декаде марта, не ожидается. Такая возможность существует, однако последние тенденции пока свидетельствуют об обратном.

Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Будет ли похолодание в марте?

Синоптик, ссылаясь на климатическую характеристику марта, заметил, что абсолютный минимум температур в период с 1992 по 2020 год составляет от 22 до 33 градусов мороза. Поэтому, по его словам, такие снижения возможны.

Но сейчас очень сложно сказать, будет ли это в этом году, поскольку в первой декаде марта таких значений не ожидается. Поэтому пока таких существенных снижений температуры до -20...-30 градусов не будет,

– пояснил Иван Семилит.

В то же время он отметил, что ситуация и процессы в атмосфере постоянно меняются, поэтому специалисты будут уточнять это, и, в частности, март является переходным месяцем между зимой и весной, поэтому погода может устраивать "качели".

Какой будет погода в марте?