В Украину надвигаются осенние холода, в части областей пройдут обильные дожди

В Украину уже с 30 сентября придут осенние холода. В этот день синоптики прогнозируют существенное снижение температуры, а также обильные дожди в части регионе.

Также в этот день ожидают и существенные порывы ветра. Об этом сообщили синоптики из Укргидрометцентра.

К теме Будет лить несколько дней подряд: когда на Западе прекратятся дожди

Холода уже идут в Украину вместе с дождями

Синоптики рассказали, что в западных, а также в Житомирской и Винницкой областях, ожидается облачность и дожди. Также ночью в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях пройдут обильные осадки.

По данным метеорологов, в этих областях ночью столбики термометра будут колебаться в пределах от +4 до +9 градусов, а днем – от +8 до +13 градусов. В высокогорье Карпат ожидаются дожди и мокрый снег, при этом температура ночью и днем составит от 0 до +5 градусов.

На остальной территории стране прогнозируют переменную облачность. Однако жителям Киевской и Черниговской областей стоит подготовиться к кратковременному дождю ночью.



В Украину придут холода с 30 сентября / Фото Укргидрометцентра

Температура в большинстве регионов нашей страны воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов, в приморских регионах несколько теплее – до +16 градусов. Днем там столбики термометра могут подняться от +20 до +25 градусов.

В то же время в северных регионах будет прохладнее, с ночными минимумами от +6 до +11 градусов и дневными максимумами от +14 до +19 градусов.

Ветер преимущественно будет дуть с севера и востока со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В отдельных районах Украины порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Какой будет погода в Украине в октябре