Також цього дня очікують і суттєві пориви вітру. Про це повідомили синоптики з Укргідрометцентру.
До теми Литиме кілька днів поспіль: коли на Заході припиняться дощі
Холоди вже йдуть в Україну разом із дощами
Синоптики розповіли, що у західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях, очікується хмарність та дощі. Також вночі у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях пройдуть рясні опади.
За даними метеорологів, у цих областях вночі стовпчики термометра коливатимуться в межах від +4 до +9 градусів, а вдень – від +8 до +13 градусів. У високогір'ї Карпат очікують дощі та мокрий сніг, при цьому температура вночі та вдень становитиме від 0 до +5 градусів.
На решті території країні прогнозують мінливу хмарність. Проте жителям Київської та Чернігівської областей варто підготуватися до короткочасного дощу вночі.
В Україну прийдуть холоди з 30 вересня / Фото Укргідрометцентру
Температура у більшості регіонів нашої країни повітря вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів, у приморських регіонах дещо тепліше – до +16 градусів. Вдень там стовпчики термометра можуть піднятися від +20 до +25 градусів.
Водночас у північних регіонах буде прохолодніше, з нічними мінімумами від +6 до +11 градусів та денними максимумами від +14 до +19 градусів.
Вітер переважно дутиме з півночі та сходу зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. В окремих районах України пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду.
Якою буде погода в Україні в жовтні
- В Укргідрометцентрі розповіли, що погода в жовтні 2024 року буде теплішою на 1 – 1,5 градуса вище за норму. Синоптики передбачають, що стовпчики термометрів будуть коливатися у межах +7...+13 градусів.
- Місячна кількість опадів очікується 31 – 67 міліметрів. У Карпатах місцями 77 – 101, що в межах норми.
- В Укргідрометцентрі також зазначили, що заморозки у першій половині жовтня – звичайне явище. Загалом у жовтні середня місячна температура повітря становить +6...+13 градусів, в Карпатах місцями +4...+5 градусів.