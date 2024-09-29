Також цього дня очікують і суттєві пориви вітру. Про це повідомили синоптики з Укргідрометцентру.

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Холоди вже йдуть в Україну разом із дощами

Синоптики розповіли, що у західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях, очікується хмарність та дощі. Також вночі у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях пройдуть рясні опади.

За даними метеорологів, у цих областях вночі стовпчики термометра коливатимуться в межах від +4 до +9 градусів, а вдень – від +8 до +13 градусів. У високогір'ї Карпат очікують дощі та мокрий сніг, при цьому температура вночі та вдень становитиме від 0 до +5 градусів.

На решті території країні прогнозують мінливу хмарність. Проте жителям Київської та Чернігівської областей варто підготуватися до короткочасного дощу вночі.



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Температура у більшості регіонів нашої країни повітря вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів, у приморських регіонах дещо тепліше – до +16 градусів. Вдень там стовпчики термометра можуть піднятися від +20 до +25 градусів.

Водночас у північних регіонах буде прохолодніше, з нічними мінімумами від +6 до +11 градусів та денними максимумами від +14 до +19 градусів.

Вітер переважно дутиме з півночі та сходу зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. В окремих районах України пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду.

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