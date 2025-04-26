Похолодание в Украине: будет ли снова идти снег

Уже вскоре в Украине снова снизится температура. Будут заморозки на поверхности почвы, а в части областей и в воздухе.

Но возможен ли снег в конце апреля, – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в Украине

Синоптик рассказала, что уже 26 – 28 апреля характер погоды в Украине изменится. В ближайшие сутки через нашу территорию с севера на юг переместится холодный атмосферный фронт. Он обусловит кратковременные дожди с грозами и откроет путь для арктического воздуха из северных широт. Это приведет к интенсивному росту давления потом.

Наталья Птуха отметила, что такой северный процесс повлечет достаточно холодную погоду с ночными заморозками. Их прогнозируют ночью воскресенья в западных и северных областях, а в ночь на понедельник в большинстве областей будут на поверхности почвы.

Кстати, поскольку ночь на понедельник ожидаются самой прохладной, то в северных, центральных и восточных областях заморозки вероятны также в воздухе. Впрочем, интенсивностью лишь 0 – -3 градуса.

Также синоптик ответила, возможен ли в Украине снова снег.

Пока не прогнозируем. У нас наоборот вот этот атмосферный фронт сейчас проходит, который с кратковременными грозовыми дождями может быть. А потом 27, 28, 29 апреля будет преобладать погода без осадков. Это наоборот усиление поля повышенного давления, антициклона. Будет малооблачно, поэтому, соответственно, и заморозки могут быть,

– отметила Наталья Птуха.

По прогнозу Укргидрометцентра, 27 апреля на Западе и Севере, ночью 28 и 29 апреля в Украине заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов (I уровень опасности, желтый). Ночью 28 апреля в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе 0 – -3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

Заморозки в Украине / Скриншоты из Укргидрометцентра

Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде до конца апреля и в мае, – как долго будут заморозки, когда снова потеплеет и наступит метеорологическое лето, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.