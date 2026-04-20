Существенное похолодание и заморозки сунут в Украину: какой будет погода на этой неделе

На территорию Украины на этой неделе поступит холодный циклон, который принесет влажную и неустойчивую погоду. Кое-где прогнозируют дожди, местами они будут с мокрым снегом. Также ожидаются ночные заморозки.

Погодные условия будут нетипично холодными для этого периода. Об этом свидетельствует прогноз украинского синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Смотрите также Местами до +16 градусов, но с дождями и заморозками ночью: погода на 20 апреля

Какая погода будет в течение недели?

У понедельник, 20 апреля, в западных, некоторых центральных, а также Одесской областях выпадет дождь. В ночные и утренние часы возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+8 градусов.

В то же время в северных, центральных и восточных областях прогнозируют заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0...-3 градусов. Днем ожидается +9...+15 градусов, в западных областях прохладнее – +3...+8 градусов.

У вторник, 21 апреля,, в большинстве областей выпадет дождь, значительные осадки будут на Левобережье, в Карпатах – с мокрым снегом. Температура воздуха ночью не изменится и в основном составит +2...+8 градусов.

В северных и западных регионах ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе до 0...-3 градусов, днем будет +9...+15 градусов, в Карпатах, центральных и северо-восточных областях – +3...+8 градусов.

У среду, 22 апреля, незначительные дожди пройдут в западных и центральных регионах, на севере Левобережья – с мокрым снегом. Температура воздуха в ночные часы снизится и составит 0...+5 градусов.

В большинстве регионов также будут заморозки до -3 градусов. Температура воздуха днем также будет прохладнее и будет колебаться в пределах +8...+13 градусов, на северо-востоке ожидается +3...+8 градусов.

У четверг, 23 апреля, в северных, западных и центральных областях дожди выпадут в дневное время, в остальных областях будет сухо. На Правобережье возможны сильные порывы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки до -2 градусов, днем пригреет до +11...+16 градусов, на крайнем севере прогнозируют +6...+11 градусов.

У пятницу, 24 апреля, за исключением юга, пройдут незначительные дожди, кое-где осадки будут умеренными. В дневные часы уже на Левобережье возможны сильные порывы ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет +2...+7 градусов, в западных регионах на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3 градусов, днем пригреет до +12...+17 градусов, в северо-западных областях – +7...+12 градусов.

Что прогнозируют на выходные?

У субботу, 25 апреля, в северных, центральных и юго-западных регионах будет дождь. Температура воздуха ночью будет +2...+7 градусов, в западных областях ожидаются заморозки до -3 градусов, днем на Левобережье ожидается +13...+18 градусов, на Правобережье – +7...+12 градусов.

У воскресенье, 26 апреля, в большинстве областей задержатся дожди, возможен туман. Температура воздуха ночью будет +2...+8 градусов, в северных и западных областях – заморозки 0...-3 градусов. Днем повысится до +8...+14 градусов, а на крайнем востоке пригреет до +13...+18 градусов.

О чем предупреждали синоптики?