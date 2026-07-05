Об этом представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщил в комментарии для "РБК-Украина".

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Почему температура различается между регионами?

Журналисты поинтересовались, будет ли в ближайшее время в определенных регионах самый холодный воздух или наоборот. По словам синоптика, температура воздуха будет зависеть в большей степени от рельефа. В частности, в низинах ночью может быть несколько прохладнее, тогда как на возвышенностях воздух останется теплее.

Но, условно говоря, такого, чтобы на западе было холоднее, а на востоке теплее, – такого в ночные часы не будет,

– отметил Семилит.

В то же время на побережье морей в ночные часы температура воздуха местами будет достигать +19 градусов.

Днем на температуру может влиять, в частности, облачность. В районах, где будет больше облаков, воздух будет прогреваться не так сильно, например, до +21 градуса. Подобная ситуация ожидается и в районах высокогорья.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Украине местами ожидается дождливая погода и грозы. Существенных изменений температуры не прогнозируется, но на юго-востоке возможно ее повышение до +31 градуса.