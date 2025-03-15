В Украине снова ударят морозы и выпадет снег: когда ухудшится погода

В Украине значительно ухудшится погода. Ожидается снег, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ощутимо снизится.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Синоптик отметила, в некоторых районах ситуация начала меняться еще в пятницу. Впрочем, в субботу циклон уже принесет более ощутимые погодные изменения.

Так, 15 – 16 марта активные атмосферные фронты обусловят дожди в западных и северных областях даже с переходом в снег. В частности, во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Там даже ожидаем временное образование снежного покрова. Высота от 3 до местами 10 сантиметров, не более. Местами, конечно, может быть налипание мокрого снега в этих регионах, гололед, на дорогах гололедица,

– рассказала Наталья Птуха.

В то же время подчеркнула, пока это только достаточно локально, впрочем, все равно надо быть готовыми. Объяснила, все зависит от температуры, во время которой будут осадки.

"Если уже будет чуть ниже нуля, то конечно, весь этот комплекс зимних явлений может быть в этих регионах", – сказала синоптик.

Также Наталья Птуха рассказала, что уже 17 – 19 марта окончательно изменятся воздушные потоки на северо-западные. На территорию Украины будет поступать с севера арктический воздух.

Произойдет снижение температуры. Ночью, начиная с 17 числа, температура составит даже -1 – -8 градусов местами по Украине. Днем 0 – +6 градусов,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

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Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде в марте, будут ли еще сильные морозы и снегопады и когда снова потеплеет, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.

Интересно, что абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в марте за всю историю метеонаблюдений, достигает -20 – -37 градусов, на Закарпатье и Юге -10 – -27 градусов.