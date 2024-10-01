Когда будет резкое похолодание: синоптик назвал дату: синоптик назвал дату

В последние дни сентября жители Запада почувствовали значительное похолодание. Тем временем на Юге и Востоке до сих пор остаются высокие температурные показатели – до +25 градусов.

Когда же ждать резкого похолодания, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич на Meteoprog.

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Похолодание в Украине

Синоптик отметил, прогностические данные показывают, что в первые дни октября на большей части территории Украины сохранится аномально теплая погода летнего характера.

Впрочем, в связи с развитием холодного скандинавского антициклона и его дальнейшим смещением на Юго-Восток, уже с 5 – 6 октября погодные условия существенно изменятся.

Произойдет достаточно резкое похолодание, которое будет связано с вторжением арктических воздушных масс на восточной периферии антициклона,

– подчеркнул Игорь Кибальчич.

Добавил, похолодание будет сопровождаться дождями, усилением северо-западного ветра и колебаниями атмосферного давления.

Температурные показатели по итогам снизятся на 7 – 13 градусов,

– отметил синоптик.

Именно такие изменения в синоптических условиях станут переломными. Они ознаменуют начало метеорологической осени в Украине.

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Обратите внимание! Кибальчич прогнозирует, что первые заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе стоит ожидать примерно в период с 7 по 10 октября.