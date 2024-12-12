Самый холодный день недели: когда будет самый большой мороз

Уже вскоре по всей Украине ощутимо похолодает. Ударят значительные морозы. Кое-где уже до -14 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Укргидрометцентра Натальи Птуха в комментарии NV.

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Морозы в Украине: когда будет похолодание

Накануне синоптик рассказывала, что до 12 декабря как ночью, так и днем в Украине ожидалось -2 – +4 градуса. Впрочем, на Юге даже до +6 ночью и до +11 днем, в Крыму – до +14 градусов.

А потом имеем определенное снижение, которое больше всего почувствуем в ночь на 14 декабря,

– отметила Наталья Птуха.

В пятницу, 13 декабря, ночью и днем температура воздуха еще ожидается в пределах 0 – -6 градусов, на Юге и Закарпатье -3 – +3 градуса. Уже 14 декабря морозы усилятся. Суббота станет самым холодным днем недели в Украине.

Ночная температура будет -3 – -9 градусов, в Карпатах даже -9 – -14 может быть. В дневные часы также мороз, но умеренный - 0 – -6 градусов. Южная часть и западные области – несколько теплее: днем от -3 до +3 градусов,

– сказала представительница Укргидрометцентра.

На Киевщине до 12 декабря включительно около 0 градусов, 13 декабря ночью и днем -2 – -4 градуса. Далее, 14 декабря, ночью уже -6 – -8 градусов. Днем также мороз, впрочем, не ниже чем -5 градусов.